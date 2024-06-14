Ученые МГУ повысили надежность 5G сетей

Ученые факультета ВМК МГУ с коллегами представили результаты исследования, посвященного развитию вероятностно-информированного подхода в машинном обучении для прогнозирования характеристик сетевого трафика и детектирования событий в нем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии