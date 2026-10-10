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ГТРК Татарстан

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Из‑за Казанского национального полумарафона 11 октября изменятся маршруты автобусов и троллейбуса в Казани

В Казани 11 октября из‑за проведения Казанского национального полумарафона скорректируют схемы движения общественного транспорта.

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