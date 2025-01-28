Фицо заявил о нелюбви к Зеленскому, назвав его врагом

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил неудовольствие новыми заявлениями главы Украины Владимира Зеленского относительно болезненного для Словакии вопроса перекрытия для страны транзита российского газа.
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