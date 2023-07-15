Джон Эстли и Лю Хунъюй продолжат свои выступления на турнире Championship League

Джон Эстли и Лю Хунъюй выиграли 9 и 14 Группы соответственно и пробились во второй этап рейтингового турнира Championship League 2023, сообщает WST Джон Эстли (фото: WST) Все Новости Championship League 2023 Турнирные таблицы, результаты Championship League 2023 (рейтинговый) Видео Championship League 2023 Расписание трансляций Championship League 2023 (рейтинговый) Джон Эстли и Хунъюй Лю обеспечили себе места во втором этапе рейтингового турнира Championship League 2023 на Morningside Arena в Лестере.