Во Владивостоке пройдет Всероссийский Логистический форум Азия 2023 (18+)

27 октября 2023 г. в городе Владивостоке состоится форум «Всероссийский Логистический форум Азия 2023» (18+) организованный «Региональным Бизнес Сообществом» при поддержке аппарата полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе и фонда «Росконгресс».
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