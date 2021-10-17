Ни о каком въезде воров и убийц речи не идет и вообще: 300 тысяч никто ввозить не собирается и не разрешит

Театр абсурдаПолитикаНи о каком въезде воров и убийц речи не идет и вообще: 300 тысяч никто ввозить не собирается и не разрешит Кто и зачем разрешил высланным таджикам и узбекам вернуться в Россию Петр Акопов "Грабь, воруй, убивай снова.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ИнишевДля высылки была проделана большая работа, теперь одним росчерком пера всех вернули. Напишите хоть какая с..а подписала возврат табора. Русских от себя выгнали? Теперь живите там со своими, стройте кочевую демократию без нас. А в России вам делать не..й. Да и Хуснулина с собой заберите, судя по всему ваш фраерок.Vladimir LioubimcevА КТО их контролирует? Сколько и кто там въезжает в Россию? Расщеперили границы, и лезет всякая дрянь! Вон, сегодня показывали по телику, как страдают люди в Москве (как и по всей России) от соседства с жилыми домами, или даже в подъездах домов хосписов для приезжих. Пьянство, наркомания, преступления, сутками орут, дерутся, пристают к женщинам, им ведь теперь не пройти спокойно... А полиция НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ!! Или что, ЛЮДЯМ САМИМ ТЕПЕРЬ ПРИДЕТСЯ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК В РОССИИ?!!... Так будут наводить порядок не только с приезжими, но и с теми, кто увиливает от своих обязанностей.Регина ТолстоброваМожет быть к то-то и подливает масла в огонь. Разные люди есть.Томара Тычковазаболеваемость ковидом в стране растет с каждым днем, а наши чиновники во главе с Хуснуллиным тащут и тащут в страну все больше и больше мигрантов, которые везут нам заразу,грабят, оскорбляют, избивают и убивают граждан России, население страны все меньше и меньше, а чиновники все складывают и складывают деньжата по карманам. Чем хуже криминальная обстановка в стране и эпидобстановка , тем лучше им.Томара Тычковаэпидобстановка в России требует закрытия границ в стране до полного избавления от ковида и отказаться от ввоза мигрантов , въезда к нам иностранцев и выезда наших граждан из страны до нормализации эпидобстановки.Комментировать
Свежие комментарии