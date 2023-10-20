Какие дела будут богоугодными 21 октября в церковный праздник святых Трифона и Пелагии и народный Ознобуха, запреты и традиции Алёна Юрьева21 октября в православном календаре отмечается праздник святых Трифона и Пелагии.
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