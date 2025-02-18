Звезда кулачки продает кровавые бинты на «Авито» – за ₽2 млн! В них – вся прелесть жестокого спорта

Мы позвонили по объявлению. Игорь «Имеля» Ионов – самая смелая звезда кулачных боев в России. Весельчак из Адыгеи выходит на бои в футболке «Пивозавр», цитирует после побед Ольгу Бузову и разводит петухов, называя их именами соперников.