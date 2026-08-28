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Тульские новости

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Все избирательные участки Тульской области оборудуют видеонаблюдением

Все избирательные участки Тульской области оборудуют видеонаблюдением

Из них 544 УИК будут оснащены видеокамерами с прямой трансляцией на специальный портал, доступ к которому получат организаторы, участники выборов и наблюдатели.

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