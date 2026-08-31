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Мировое обозрение

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Глава МИД Армении назвал Россию больше, чем стратегическим партнёром для Еревана

Глава МИД Армении назвал Россию больше, чем стратегическим партнёром для Еревана

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью Общественному телевидению республики дал предельно четкую характеристику отношениям Еревана и Москвы: существующая договорно-правовая база делает Россию для Армении «больше чем просто стратегическим партнером».

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