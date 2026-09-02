Глава управы Марфино провёл встречу с жителями района

В управе района Марфино состоялась встреча главы управы Игоря Мальцева с местными жителями. В мероприятии приняли участие глава муниципального округа Марфино Зинаида Авдошкина, общественный инспектор СВАО Владислав Гусев, исполнительный секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия» Лиана Тютикова, сотрудники управы, представители ГБУ «Жилищник района Марфино», общественные советники и активисты Молодёжной палаты.
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