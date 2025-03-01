«Халка приучил к русской бане. Окунул его в ледяную воду – бразилец пришел в восторг. После следующей игры потребовал повторить». Массажист Кокорина о работе в «Зените»

Сергей Колесников работал в «Зените» с 2004 года. – Отстоять главного правдоруба «Зенита» тех лет Игоря Денисова не могли? – Когда Гарик начинал говорить, отстаивая свою правду, лучше было не подходить к нему.
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