Москва продолжает "угнетать" Таджикистан. Но по-новому. У России появился ещё один "дотационный субъект".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Гнать поганой ме...
- Трамп заявил, что...
- Украинская энерге...
В девяностые годы они убили и искалечили тысячи Русских и ни каких извинений, всё замалчивается. А им ещё и деньги? Позорная наша власть.
во первых Таджикистан- искусственно созданая республика- в годы Советской власти- есть два решения по этому моменту- не признавать Эту республику а территории ее вернуть Узбекистану и Туркмении- поверьте население само уменьшится в течение пары лет - таджиков просто не станет-ну в сущности это уже не наше дело как там обойдутся с таджиками!- второе- если мы вносим туда деньги -то должны иметь там лиц которые перед нами должны отчитываться- а именно в этой республике-обязано быть пророссийское Правительство! иначе пусть отдают долги с процентами за все годы России включая Советский период!
Так кое-кто денежку себе на этом делает.
Выслать всех этих угнетённых из России и прекратить всяческую помощь, так как они уже давно не наши друзья,
А РОССИЯН СПРОСИЛИ, ХОТИМ ЛИ МЫ ПОМОГАТЬ ЭТИМ НЕОБРАЗОВАННЫМ ОБЕЗЬЯНАМ ИЗ ЧУРКИСТАНА ?
Вроде бы много - 4 млн. долларов гумпомощи Таджикистану, а если посмотреть, то Китай у них - крупнейшее направление экспорта. При этом иностранные инвестиции в Таджикистан за 2024 год - $4,9 млрд. А Россия инвестировала за 10 лет около $1,5 млрд.
Прямые российские инвестиции в экономику Таджикистана по итогам 2025 года составили $37,8 млн.
Общий объём иностранных инвестиций в Таджикистан в 2025 году составил около $7 млрд. Так кто же вкладывает в экономику? Оказывается Китай - $294,1 млн, это 57,7% от общего объема прямых инвестиций.
И следует подумать кто "даёт рыбку", а кто - "удочку". Куда будет уходить прибыль от деятельности предприятий и компаний с иностранным капиталом?
Вот она эта пятая колонна. В случае войны они ударят нам в спину. Чинуши сбегут в Китай.
Правильно у нас каждый месяц дорожают продукты оплата за квартиру наша власть не может поднять мизерную пенсию нет денег но содержать зарубежье которые строят золотые дворцы финансы есть.Может о своем народе нужно думать.
Немцы как нам жить дальше? Как, как, каком сверху.