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Госветслужба и прокуратура предложили внести правки в законопроект об эвтаназии собак

Госветслужба и прокуратура предложили внести правки в законопроект об эвтаназии собак

Глава Госветслужбы Забайкальского края Андрей Лим и представитель прокуратуры региона Ирина Тверскова в ходе заседания комитета Заксобрания предложили внести правки в законопроект об эвтаназии бродячих животных.

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