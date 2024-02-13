Госветслужба и прокуратура предложили внести правки в законопроект об эвтаназии собак

Глава Госветслужбы Забайкальского края Андрей Лим и представитель прокуратуры региона Ирина Тверскова в ходе заседания комитета Заксобрания предложили внести правки в законопроект об эвтаназии бродячих животных.
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