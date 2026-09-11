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Змея подколодная (сказка Эльфики).

Змея подколодная (сказка Эльфики).

Змея подколодная (сказка Эльфики). Надежда Есть у меня подруга одна, Зойкой ее зовут, мы с ней в одном дворе росли, в один детсад ходили, а позже в школу, и в институт вместе поступали, и дипломы получали, и на работу устраивались – в общем, все у нас параллельно происходило.

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