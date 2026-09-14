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HyperPocket запустила платформу для торговли разными классами активов

HyperPocket запустила платформу для торговли разными классами активов

HyperPocket представила новую торговую платформу, объединяющую операции с различными классами активов в одном интерфейсе.

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