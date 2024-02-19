Видео: астронавт запечатлел сильную грозу с борта МКС

Земля с борта МКС / © Marcus Wandt Астронавт сообщил, что стал свидетелем грозы, пока тестировал новую камеру для детальных наблюдений за грозовыми облаками и исследованием влияния молний в верхних слоях атмосферы на концентрацию парниковых газов.
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