Жительница Ленинградской области признана виновной в убийстве знакомого после ссоры

В Ленинградской области местная жительница предстала перед судом по обвинению в убийстве. Согласно информации, опубликованной 15 сентября в объединенной пресс-службе судов региона, инцидент произошел 9 августа 2025 года.
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