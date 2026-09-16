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ФедералПресс

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Челябинская область вошла в топ-15 регионов России с наименьшей инфляцией

Челябинская область вошла в топ-15 регионов России с наименьшей инфляцией

ЧЕЛЯБИНСК, 16 сентября, ФедералПресс. По итогам июля 2026 года годовая инфляция в Челябинской области составила 5,3%.

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