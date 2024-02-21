В новый список антироссийских санкций включат китайские компании

В новый список антироссийских санкций ЕС, в том числе, войдут китайские компании. Среди фирм, которые включат в санкционный список против России, оказались Guangzhou Ausay Technology, Shenzhen Biguang Trading, а также Yilufa Electronics.
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