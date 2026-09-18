Bild: правящая коалиция Германии не договорилась о снижении цен на топливо

Правящая коалиция Германии, куда входят Христианско-демократический союз (ХДС) и Социал-демократическая партии Германии (СДПГ), не может договориться о едином пакете мер по снижению цен на топливо.
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