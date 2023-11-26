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Глава Минздрава Камчатки помог пострадавшей на борту самолета пассажирке

Глава Минздрава Камчатского края Александр Гашков пришел на помощь двум пассажирам самолета, когда рейс из Петропавловска-Камчатского в Москву попал в зону сильной турбулентности, сообщили в администрации региона.

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