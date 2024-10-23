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«Даже Жанна мне говорила: „Не вижу в нем особого таланта“»: Владимир Фриске об уходе Шепелева с телевидения

«Даже Жанна мне говорила: „Не вижу в нем особого таланта“»: Владимир Фриске об уходе Шепелева с телевидения

Дмитрий Шепелев в очередной раз остался без работы. Сначала шоумен перестал вести два подкаста в Интернете, а недавно выяснилось, что его попросили с телеканала «Россия», где он вел семейную программу «В кругу друзей».

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