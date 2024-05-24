СМИ: чистка генералитета Минобороны РФ может быть подготовкой к конфликту с НАТО

Эксперты задаются вопросом: успеет ли ВС РФ восстановить обороноспособность войск. СМИ отмечают неизбежность «большой войны», на что указывают недавние заявления политиков СЩА, Великобритании и Франции, а также чистка в ВС РФ, которая может говорить о подготовке к противостоянию с НАТО, Эксперты отмечают, что за два года СВО на Украине показали, что даже тотальное превосходство в воздухе и ракетном вооружении ВС РФ не дало российской стороне разгромить ВСУ.
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