Хазин: БРИКС не нужна единая валюта Недавно в Казани завершился саммит БРИКС, в котором приняли участие делегации из более чем 30 стран мира.
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Хазин: БРИКС не нужна единая валюта Недавно в Казани завершился саммит БРИКС, в котором приняли участие делегации из более чем 30 стран мира.
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