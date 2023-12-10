Москва вошла в финал конкурса по выбору молодежной столицы России на 2024 год

Москва стала финалистом федерального конкурса «Молодежная столица России», который направлен на выявление города с наиболее выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодежной политики.
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