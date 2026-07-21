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Хуситы перекрывают Баб-эль-Мандебский пролив: чем это грозит всему миру

Хуситы перекрывают Баб-эль-Мандебский пролив: чем это грозит всему миру

REUTERS/File Photo Хуситы пока обещают атаковать только суда, связанные с Саудовской Аравией. Морская блокада ключевого партнера американцев на Ближнем Востоке – цель номер один, однако любые боевые действия в Баб-эль-Мандебском проливе будут означать остановку судоходства со всеми вытекающими последствиями.

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