Хуситы перекрывают Баб-эль-Мандебский пролив: чем это грозит всему миру

REUTERS/File Photo Хуситы пока обещают атаковать только суда, связанные с Саудовской Аравией. Морская блокада ключевого партнера американцев на Ближнем Востоке – цель номер один, однако любые боевые действия в Баб-эль-Мандебском проливе будут означать остановку судоходства со всеми вытекающими последствиями.