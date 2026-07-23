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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сабрина Ионеску набрала 12 очков в клатче, принеся «Либерти» победу в матче со «Скай»

Сабрина Ионеску помогла « Нью-Йорку » взять верх над « Чикаго » с минимальным преимуществом (95:94).

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