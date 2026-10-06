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600-сильный российский кроссовер Aurus Komendant с мотором V8 серьёзно обновится

600-сильный российский кроссовер Aurus Komendant с мотором V8 серьёзно обновится

Флагманский SUV получит новую светотехнику, переработанную решетку радиатора и бамперы, а капот впервые сделают алюминиевым ФГУП НАМИ запатентовал рестайлинговую версию представительского внедорожника Aurus Komendant.

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