600-сильный российский кроссовер Aurus Komendant с мотором V8 серьёзно обновится

Флагманский SUV получит новую светотехнику, переработанную решетку радиатора и бамперы, а капот впервые сделают алюминиевым ФГУП НАМИ запатентовал рестайлинговую версию представительского внедорожника Aurus Komendant.
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