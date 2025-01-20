Трамп поручил организовать звонок Путину после инаугурации – CNN

Избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в течение нескольких дней после инаугурации, которая намечена на 20 января.
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