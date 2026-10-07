В Калуге за осень высадят 600 деревьев

В Калуге этой осенью планируют высадить ещё 600 деревьев, сообщил градоначальник Дмитрий Денисов. Компенсационные посадки пройдут на улицах Баррикад, Пролетарской, Рылеева и Маршала Жукова, на участке улицы Циолковского, у сквера Ветеранов на Московской площади и на бульваре улицы Платова.
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