РЖД получила два кредитных рейтинга от китайского агентства CCXI

Китайское агентство China Chengxin Credit Rating (CCXI) присвоило российской РЖД два кредитных рейтинга — AAA со стабильным прогнозом – по локальной шкале и BBB+g – по международной, прогноз также стабильный, следует из информации на сайте раскрытия корпоративной информации.