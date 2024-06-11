РЖД получила два кредитных рейтинга от китайского агентства CCXI

Китайское агентство China Chengxin Credit Rating (CCXI) присвоило российской РЖД два кредитных рейтинга — AAA со стабильным прогнозом – по локальной шкале и BBB+g – по международной, прогноз также стабильный, следует из информации на сайте раскрытия корпоративной информации.
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