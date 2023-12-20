Знаменитую технодемку Unreal Engine 3 “Самаритянин” показали в 4K и 60 FPS — все еще вп...

Знаменитую технодемку Unreal Engine 3 “Самаритянин” показали в 4K и 60 FPS — все еще впечатляетБлагодаря инструментам искусственного интеллекта YouTube-канал 8K Games смог улучшить детализацию видео и перевести его в формат 4K.
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