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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Минтюков сделал 5 блоков за 21:24 в матче с «Виннипегом». Он лидер «Анахайма» по этому показателю – 9 в 4 играх в сезоне, очков пока нет

Защитник « Анахайма » Павел Минтюков принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против « Виннипега » (5:1).

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