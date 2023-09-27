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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрист Дэвид Паво о деле Валиевой: «Если у WADA есть документы, доказывающие, что триметазидин является допингом, то пусть их покажут»

Паво – директор Глобальной кафедры по борьбе с допингом в спорте в Университете Шербрука (Канада). «Социальная проблема выходит за рамки простого вопроса о юной российской фигуристке, которая сейчас от него страдает.

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