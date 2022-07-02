Самые головокружительные фотографии Владивостока

2 июля 1860 года в бухте Золотой Рог на Тихом океане был основан Владивосток. Мы выбрали самые захватывающие фотографии от руферов, покоривших высоты города, чтобы дать вам возможность посмотреть на современный Владивосток с высоты птичьего полета.