Участников ждут семь номинаций, среди которых «Молодая семья на спорте», «Папа, мама, я — спортивная семья!» и «Спорт без границ».
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