Число мигрантов, погибших в попытках проникнуть в Сеуту, достигло 61

Число мигрантов, которые погибли, пытаясь попасть в испанский анклав Сеуту со стороны Марокко, выросло до 61 человека — это максимальный показатель за всю историю наблюдений, информирует радиостанция Cadena SER.
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