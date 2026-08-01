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Аргументы и Факты

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Число мигрантов, погибших в попытках проникнуть в Сеуту, достигло 61

Число мигрантов, погибших в попытках проникнуть в Сеуту, достигло 61

Число мигрантов, которые погибли, пытаясь попасть в испанский анклав Сеуту со стороны Марокко, выросло до 61 человека — это максимальный показатель за всю историю наблюдений, информирует радиостанция Cadena SER.

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