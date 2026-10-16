Нехватка дизельного топлива на Запорожской атомной электростанции (АЭС) создает угрозу ядерной безопасности, предупредил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
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