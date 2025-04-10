Суперяхты российских олигархов шпионят за подлодками: в Британии раздувают новый шпионский скандал

Наглоскунсы совсем обарзели! Есть предложение товарищи, стереть этот вшивый островок с лица земли!

Сергей Исмайылов

С чего это "помогут"? Это у них заработок такой - с колониями туговато стало, будут этих "граждан мира" обирать