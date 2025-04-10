Суперяхты российских олигархов шпионят за подлодками: в Британии раздувают новый шпионский скандал

БлокнотРУ Британские военные обнаружили в территориальных водах страны сенсорные устройства, которые, как они считают, могут использоваться Россией для отслеживания движения британских атомных подлодок.
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