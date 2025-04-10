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Суперяхты российских олигархов шпионят за подлодками: в Британии раздувают новый шпионский скандал

Суперяхты российских олигархов шпионят за подлодками: в Британии раздувают новый шпионский скандал

БлокнотРУ Британские военные обнаружили в территориальных водах страны сенсорные устройства, которые, как они считают, могут использоваться Россией для отслеживания движения британских атомных подлодок.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Бриты про чаек забыли , ГУР РФ на каждой птице установило по детектору.
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16 час.
Владислав Владислав
Наглоскунсы совсем обарзели! Есть предложение товарищи, стереть этот вшивый островок с лица земли!
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14 час.
Сергей Исмайылов
С чего это &quot;помогут&quot;? Это у них заработок такой -  с колониями туговато стало, будут этих &quot;граждан мира&quot; обирать
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11 час.
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