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В Горно-Алтайске очищают ливневки и приводят в порядок остановочные павильоны

В Горно-Алтайске очищают ливневки и приводят в порядок остановочные павильоны

На улицах Горно-Алтайска проходит масштабная уборка. С прошлой недели здесь приступили к дополнительной прочистке ливневых канализаций, сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава города Ольга Сафронова.

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