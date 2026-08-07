В Горно-Алтайске очищают ливневки и приводят в порядок остановочные павильоны

На улицах Горно-Алтайска проходит масштабная уборка. С прошлой недели здесь приступили к дополнительной прочистке ливневых канализаций, сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава города Ольга Сафронова.
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