Нижегородская супермодель Наталья Водянова вспомнила о детстве в нищете

Топ-модель Наталья Водянова, ставшая известной на весь мир, решилась рассказать о детстве в нищете. Знаменитость призналась, что до начала карьеры она вместе с семьей жила весьма скромно в Нижнем Новгороде.
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