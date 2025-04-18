Что будет с туризмом на фоне экологической катастрофы в Черном море Евгения КомароваНа фоне приближения курортного сезона возник вопрос, как прошлогодняя экологическая катастрофа в Черном море повлияет на туризм.
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