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test mazurok

1 подписчик

❗️Первые кадры последствий пожара в зоопарке в Евпатории❗️ Как сообщает корреспондент «Крым 24», причины пожара пока не известны, есть погибшие животные, смотрительницу зоопарка удалось спасти.

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