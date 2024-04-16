❗️Первые кадры последствий пожара в зоопарке в Евпатории❗️ Как сообщает корреспондент «Крым 24», причины пожара пока не известны, есть погибшие животные, смотрительницу зоопарка удалось спасти.
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❗️Первые кадры последствий пожара в зоопарке в Евпатории❗️ Как сообщает корреспондент «Крым 24», причины пожара пока не известны, есть погибшие животные, смотрительницу зоопарка удалось спасти.