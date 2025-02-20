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Снукерист.ру

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Бресель, Уолден и Тоттен отказались от участия в World Open 2025

Бресель, Уолден и Тоттен отказались от участия в World Open 2025

Лука Бресель, Рики Уолден и Крис Тоттен снялись с турнира World Open 2025 в Юйшане, сообщает WST Лука Бресель (фото: WST)Все Новости и результаты турнира World Open 2025 Квалификация - результаты World Open 2025 Результаты, турнирная таблица World Open 2025 Расписание - трансляции World Open 2025 Лука Бресель и Рики Уолден снялись с турнира World Open 2025 по медицинским показаниям.

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