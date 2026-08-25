«Король петель»: как мебельная фурнитура принесла тайваньскому бизнесмену $20 млрд

Одним из крупнейших и неочевидных бенефициаров ИИ-бума на Тайване стала местная компания King Slide Works — производитель мебельных петель и направляющих для выдвижных ящиков, пишет The Wall Street Journal.
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