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Госдеп США не пустил посольство РФ на открытие памятника в Калифорнии

Госдеп США не пустил посольство РФ на открытие памятника в Калифорнии

Госдепартамент Соединенных Штатов не согласовал участие представителей посольства России в церемонии открытия монумента святому праведному Иоанну Кронштадтскому в Калифорнии.

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Комментарии
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Василий Баранов
Пора уже ограничить иностранных &quot;журналистов&quot; и &quot;дипломатических&quot; служащих по самое некуда. Но наши всё играют в &quot;справедливое отношение&quot; и &quot;демократические ценности&quot;, которые как раз  превращаются в ничто  из-за этой беззубой позиции нашей страны. &quot;Пресмыкающихся&quot; нужно выпустить на природу... А врагам нужно демонстрировать постоянно, что он не у себя дома. Хотя бы зеркально отвечать нужно.... Господи, помоги России
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