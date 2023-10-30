Госдеп США не пустил посольство РФ на открытие памятника в Калифорнии

Василий Баранов

Пора уже ограничить иностранных "журналистов" и "дипломатических" служащих по самое некуда. Но наши всё играют в "справедливое отношение" и "демократические ценности", которые как раз превращаются в ничто из-за этой беззубой позиции нашей страны. "Пресмыкающихся" нужно выпустить на природу... А врагам нужно демонстрировать постоянно, что он не у себя дома. Хотя бы зеркально отвечать нужно.... Господи, помоги России