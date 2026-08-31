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Регионы России

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«Рома» предложила «Зениту» 38,5 млн евро за Луиса Энрике

«Рома» предложила «Зениту» 38,5 млн евро за Луиса Энрике

Итальянский футбольный клуб «Рома» сделал новое предложение петербургскому «Зениту» о трансфере нападающего Луиса Энрике на сумму 38,5 миллионов евро, сообщает журналист ESPN Бруно Андраде.

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