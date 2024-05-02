Захарова, увидев виртуального пресс-секретаря МИД, напомнила Украине неудобную правду

У министерства иностранных дел Украины будет пресс-секретарь, созданный искусственным интеллектом.Министерство иностранных дел Украины официально представило сгенерированный искусственным интеллектом аватар по имени Виктория, который будет выполнять функции пресс-секретаря ведомства на публике.
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