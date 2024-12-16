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Маскировка не спасла боевиков ВСУ от удара российской артиллерии. Лучшее видео из зоны СВО

Маскировка не спасла боевиков ВСУ от удара российской артиллерии. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированный взводный опорный пункт с личным составом и бронетехникой ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

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